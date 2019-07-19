Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском вчера в 17:53
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звездавчера в 17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»
Красная звездавчера в 17:30
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено вчера в 23:27
Технологии
Сбербанк дал неутешительную оценку робототехнике
Российский рынок робототехнических решений не развит и пока отстает от мировых показателей в то время, когда мировые инвестиции в робототехнику достигли рекордных результатов.
Обновлено в 01:14
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Украина планирует приобрести у Польши списанные ракетные катера
Украина думает над приобретением у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Мужчина обнаружил свою ампутированную ногу на пачке сигарет
Уроженец Албании, проживающий в городе Мец (департамент Мозель на востоке Франции), обнаружил на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Российский двигатель для «Ансата» может появиться через шесть лет
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заявлял, что российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года.
Обновлено в 01:17
Общество
Кубань дала рекордный урожай зерновых
В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Марата Башарова заметили в обществе сразу трех девушек
Известный актер Марат Башаров, который несколько месяцев назад оформил развод со своей женой Елизаветой Шевырковой, выложил в Instagram снимок, на котором он находится в компании сразу трех девушек.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»
На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Политика
Путин назвал условие полного урегулирования в Донбассе
Путин заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье
Ученые выяснили, почему в ДТП попадают одни и те же люди
В авариях не всегда виноваты люди Британский художник Луис Уэйн всю жизнь рисовал кошек — разных размеров и цветов, в различных позах и часто с антропоморфными чертами.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции
Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну.
Обновлено вчера в 20:38