Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском вчера в 17:53

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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с чего всё началось

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.
Красная звездавчера в 17:30

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В Индии назвали условия приобретения у РФ Су-57

REGNUM01:08

Главком ВВС Индии назвал условия приобретения Су-57

Военное обозрениевчера в 23:29

В Индии рассказали о задачах учений «Индра-2019»

RT на русскомвчера в 19:27

Индия запросила у России предложение по модернизации своих Су-30МКИ

ТАССвчера в 17:49

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Красная звездавчера в 17:30

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

РБКвчера в 18:59

В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено вчера в 23:27
Технологии

Сбербанк дал неутешительную оценку робототехнике

Российский рынок робототехнических решений не развит и пока отстает от мировых показателей в то время, когда мировые инвестиции в робототехнику достигли рекордных результатов.
Обновлено в 01:14
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие

Украина планирует приобрести у Польши списанные ракетные катера

Украина думает над приобретением у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Мужчина обнаружил свою ампутированную ногу на пачке сигарет

Уроженец Албании, проживающий в городе Мец (департамент Мозель на востоке Франции), обнаружил на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

СМИ назвали мотив совершившего поджог студии аниме в Японии

Обновлено в 01:12
Происшествия

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

Обновлено вчера в 23:43
Авто

Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья

Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Российский двигатель для «Ансата» может появиться через шесть лет

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заявлял, что российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года.
Обновлено в 01:17
Общество

Кубань дала рекордный урожай зерновых

В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Марата Башарова заметили в обществе сразу трех девушек

Известный актер Марат Башаров, который несколько месяцев назад оформил развод со своей женой Елизаветой Шевырковой, выложил в Instagram снимок, на котором он находится в компании сразу трех девушек.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер

Обновлено вчера в 06:54
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

Обновлено вчера в 16:00
Энергетика

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Политика

Путин назвал условие полного урегулирования в Донбассе

Путин заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье

Ученые выяснили, почему в ДТП попадают одни и те же люди

В авариях не всегда виноваты люди Британский художник Луис Уэйн всю жизнь рисовал кошек — разных размеров и цветов, в различных позах и часто с антропоморфными чертами.
Обновлено в 01:00
Политика

Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции

Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну.
Обновлено вчера в 20:38
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