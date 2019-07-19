Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.

с чего всё началось

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево «В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.

Общество Названы города с самым загрязненным воздухом В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Политика Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Общество Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.

Армия и оружие Американцы испытают тактическую гиперзвуковую ракету Американские компании Raytheon и Lockheed Martin в конце 2019 года проведут первые испытания перспективных гиперзвуковых тактических ракет, разработка которых ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о беременности 52-летней Николь Кидман 52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка. Такую шокирующую новость сообщил таблоид The Star.

Общество Патрушев заявил о нарушениях в сфере антитеррористической защищенности в Петербурге Interfax-Russia.ru - Новые нарушения в сфере обеспечения антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей выявлены в Северо-Западном федеральном округе, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Происшествия Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".

Общество Россияне перейдут на электронные паспорта Пилот по выдаче стартует в 2020 году в Москве.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.