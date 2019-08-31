Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. В том числе они проявляют интерес к покупке "голубого топлива" с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»

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