Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»

Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. В том числе они проявляют интерес к покупке "голубого топлива" с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".
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BJP leader and currently the Minister of Petroleum & Natural Gas and Minister of Steel in the Second Modi Ministry. He was previously also the Minister of Skill Development and Entrepreneurship in the First Modi Ministry. He was elected to the Rajya Sabha in March 2018 from Madhya Pradesh. Pradhan was a member of the 14th Lok Sabha of India. He represented the Deogarh constituency of Odisha. Shri Dharmendra Pradhan was also a member of 12th Assembly of Odisha elected from Pallalhara constituency. He is also a member of ABVP. He is the son of former BJP MP Dr. Debendra Pradhan.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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