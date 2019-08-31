Энергетика
Российская газетаВ Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. В том числе они проявляют интерес к покупке "голубого топлива" с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".
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Эксперты назвали правила мытья посуды без вреда для здоровья
Специалисты предупреждают, что неправильное мытье посуды может негативно сказаться на здоровье человека.
iReactor 17:05
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
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«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» — 1:1. Команда Уле Гуннара Сульшера набрала 5 очков в четырех играх и повторила худший старт за последние 25 лет.
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Появилась ясность в вопросе будущего Дибалы в «Ювентусе»
Стало ясно, какое будущее ждет игрока "Ювентуса" Паоло Дибалу в туринском клубе, передает Sky Sport Italia.
Газета.Ru 17:44
Кино
Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции
В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал сын режиссера.
РИА Новости 04:50
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
RT на русском 19:30
Гаджеты
Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Футбол
«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
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Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Общество
Google заплатит штраф $200 млн за сбор данных о детях на YouTube
Компания Google добровольно выплатит штраф за незаконный сбор информации о детях на сервисе YouTube, 30 августа сообщило американское издание Politico.
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Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
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Экономика
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:15
Здоровье
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
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Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте
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Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
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Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
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