Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. В том числе они проявляют интерес к покупке "голубого топлива" с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»

Здоровье Эксперты назвали правила мытья посуды без вреда для здоровья Специалисты предупреждают, что неправильное мытье посуды может негативно сказаться на здоровье человека.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол «МЮ» повторил свой худший старт за 25 лет «Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» — 1:1. Команда Уле Гуннара Сульшера набрала 5 очков в четырех играх и повторила худший старт за последние 25 лет.

Футбол Появилась ясность в вопросе будущего Дибалы в «Ювентусе» Стало ясно, какое будущее ждет игрока "Ювентуса" Паоло Дибалу в туринском клубе, передает Sky Sport Italia.

Кино Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал сын режиссера.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Политика Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.

Происшествия Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Гаджеты Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7 Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество Google заплатит штраф $200 млн за сбор данных о детях на YouTube Компания Google добровольно выплатит штраф за незаконный сбор информации о детях на сервисе YouTube, 30 августа сообщило американское издание Politico.

ЖКХ В Москве завершили подготовку к отопительному сезону В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экономика Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Единоборства Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Шоу-бизнес Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.

Политика Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.