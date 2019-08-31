Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПри взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Как минимуме шесть человек погибли, еще 43 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в Индии. Инцидент произошел в штате Махараштра, сообщает агентство ANI.
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Число жертв от взрыва на химзаводе в Индии выросло до 12 человек

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ТАСС04:35

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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