Общество
В Индии из-за циклона эвакуируют около миллиона человекАргументы и Факты 02 мая в 12:39
По данным синоптиков, в пятницу на прибрежный индийский штат Орисса обрушится мощный циклон "Фани" Власти индийского штата Орисса экстренно эвакуируют около миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.
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На восточное побережье Индии обрушился самый мощный циклон за последние 20 лет
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Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии
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