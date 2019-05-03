Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млнRT на русском 00:17

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
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Метеорологи сообщили о скором ослаблении циклона «Фани» в Индии

РИА Новости04:31

В Индии из-за мощного циклона эвакуировали более миллиона человек

RT на русском05:30

На Индию обрушился циклон «Фани»: видео очевидцев

Московский Комсомолец05:47

Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии

Телеканал 360°05:46

Циклон «Фани» проследует в сторону Бангладеш

News.ru05:07

На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты

ТАССвчера в 23:06

Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»

РЕН ТВвчера в 15:16
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Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ

Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика

Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Общество

Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок

Обновлено 30 апреля в 10:43
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Политика

Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико

Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Обновлено в 07:54
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

В Марокко обезвредили террористическую ячейку

"Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Политика

Советники Зеленского в Брюсселе провели встречу с послами стран ЕС

Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Путин подписал закон об изоляции Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено 01 мая в 11:45
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Резюме на пост пресс-секретаря Зеленского подали три тысячи человек

Штабу избранного президента Украины Владимира Зеленского поступило более трех тысяч резюме от соискателей должности его пресс-секретаря.
Обновлено в 07:59
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено в 10:42
Футбол

Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Технологии

Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
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