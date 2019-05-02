Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»РЕН ТВ 02 мая в 15:16
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани". Опасное бедствие накроет штат Орисса 3 мая. Циклон надвигается на побережье Индии со скоростью 190 км/ч, ожидаются также проливные дожди и ураганы.
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Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии
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