Общество

Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»РЕН ТВ 02 мая в 15:16

Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани". Опасное бедствие накроет штат Орисса 3 мая. Циклон надвигается на побережье Индии со скоростью 190 км/ч, ожидаются также проливные дожди и ураганы.
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РЕН ТВ02 мая в 15:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
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