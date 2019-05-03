Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млнRT на русском 00:17

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
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Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии

Телеканал 360°05:46

На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты

ТАССвчера в 23:06

На Индию обрушился циклон «Фани»: видео очевидцев

Московский Комсомолец05:47

Метеорологи сообщили о скором ослаблении циклона «Фани» в Индии

РИА Новости04:31

Циклон «Фани» проследует в сторону Бангладеш

News.ru05:07

В Индии из-за мощного циклона эвакуировали более миллиона человек

RT на русском05:30

Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»

РЕН ТВвчера в 15:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Общество

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Политика

Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН

В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
Обновлено в 08:49
Политика

Названа возможная дата инаугурации Зеленского

В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
Политика

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

В Польше прошел военный парад в честь 20-летия вступления в НАТО

В Варшаве в честь 20-летия вступления Польши в НАТО состоялся военный парад.
Обновлено в 08:14
Политика

В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства

Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
Обновлено в 06:21
Общество

Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок

Обновлено 30 апреля в 10:43
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане

Обновлено в 08:14
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В США назвали сроки вывода военных с Окинавы

Обновлено в 06:58
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Россия захотела продать Турции Су-57

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Обновлено в 04:37
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной РФ

Нападающий Александр Овечкин полностью поддержал решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном сборной РФ по хоккею на Чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой

Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Наука

Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Обновлено 01 мая в 16:03
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено вчера в 08:22
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