В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млнRT на русском 00:17

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Общество Глушаков запретил ребенку покидать Россию Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".

Политика Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».

Политика Названа возможная дата инаугурации Зеленского В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Политика В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.

Кино Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов» Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.

Политика В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.

Политика Певцу Лепсу запретили въезд в Литву Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.

Армия и оружие Россия захотела продать Турции Су-57 Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.

Армия и оружие Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Хоккей Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной РФ Нападающий Александр Овечкин полностью поддержал решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном сборной РФ по хоккею на Чемпионате мира 2019 года.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.

Наука Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.