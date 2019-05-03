Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млнRT на русском 00:17
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Политика
Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН
В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
Обновлено в 08:49
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
В Польше прошел военный парад в честь 20-летия вступления в НАТО
В Варшаве в честь 20-летия вступления Польши в НАТО состоялся военный парад.
Обновлено в 08:14
Политика
В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства
Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
Обновлено в 06:21
Общество
Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок
Обновлено 30 апреля в 10:43
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
В США назвали сроки вывода военных с Окинавы
Обновлено в 06:58
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией
План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной РФ
Нападающий Александр Овечкин полностью поддержал решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном сборной РФ по хоккею на Чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Наука
Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено 01 мая в 16:03
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено вчера в 08:22