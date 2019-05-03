В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»Российская газета вчера в 18:16

В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани". Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

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