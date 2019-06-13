В Индии более 50 детей умерли после того, как съели плоды личиГазета Кемерова 05:04

Трагедия произошла в индийском штате Бихар в округе Музаффарпур. За последние 10 дней там скончались 53 ребёнка, сообщает PTI со ссылкой на данные медслужб. Все дети перед смертью ели плоды личи, в которых могли содержаться токсины, отмечают врачи.

В Индии более 50 детей умерли после того, как съели плоды личи

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