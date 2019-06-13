Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личиИзвестия 05:43
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар. Перед смертью они ели плоды личи, передает «РИА Новости» со ссылкой агентство PTI. В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита.
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