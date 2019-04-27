Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огоньРИА Новости 07:34
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!" Верующие зажигают "пасхалы" — пучки из 33 свечей, по числу лет земной жизни Иисуса Христа.
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27 апреля Благодатный огонь возгорится в руках Патриарха Иерусалимского Феофила III
Таймырский телеграф24 апреля в 06:40
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Посольство Грузии в Израиле дало советы паломникам во время схождения Благодатного огня
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