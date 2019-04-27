В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огоньРИА Новости 07:34

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!" Верующие зажигают "пасхалы" — пучки из 33 свечей, по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

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