Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огняВести.Ru вчера в 22:10

Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.
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Христианские паломники собрались на схождение Благодатного огня

Московский Комсомолец04:40

«Подарок от Господа всем нам»

Новости Югрывчера в 05:05

Тысячи христиан со всего мира ожидают чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме

ТАСС03:18

"Благодатный огонь не сойдет?" Раскольники подняли Иерусалим на уши

РИА Новости01:00

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Вести.Ruвчера в 22:10

Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня - 2019. Видео

Царьград05:00

Сотни православных христиан встретят Благодатный огонь во Внукове

Вечерняя Москва03:30
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Что будет в Молдове сегодня, 27 апреля

КП - Молдова01:58

Посольство Грузии в Израиле дало советы паломникам во время схождения Благодатного огня

GEORGIAinform25 апреля в 07:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

Обновлено в 04:09
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Экономика

Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли

Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Кино

В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»

Обновлено вчера в 15:31
Космос

Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа

Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Спорт

Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Спорт

Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии

Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Обновлено в 03:11
Политика

Священникам ПЦУ не выдали бейджи, чтобы пройти в храм Гроба Господня в Иерусалиме

Представители ПЦУ не смогут сослужить в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного Огня.
Обновлено в 04:07
Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» Крузе

Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».
Обновлено в 05:07
Общество

Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

Значительный наплыв комаров ожидается в столице в конце мая — начале июня, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Политика

Путин: никто в мире не хочет торговых войн, кроме их инициаторов

Президент России Владимир Путин заявил, что никому в мире не нужны торговые войны и ограничения, кроме тех, кто их инициирует.
Обновлено в 04:43
Футбол

Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»

Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Фигуранта по делу об изнасиловании в Уфе отпустили под домашний арест

В Уфе суд изменил меру пресечения для экс-полицейского Павла Яромчука, который является фигурантом дела о групповом изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 02:54
Политика

Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Стас Михайлов отмечает свое 50-летие

Обновлено в 00:55
Политика

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
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