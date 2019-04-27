В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огняВести.Ru вчера в 22:10

Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

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