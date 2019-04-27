Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огняВести.Ru вчера в 22:10
Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.
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Посольство Грузии в Израиле дало советы паломникам во время схождения Благодатного огня
GEORGIAinform25 апреля в 07:23
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