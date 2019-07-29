Экономика
В I квартале доходы от услуг связи увеличились на 2,1%Московский Комсомолец 09:24
За первый квартал текущего года доходы от оказания услуг связи в России выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 437 млрд рублей. Такие данные приводятся в материалах Минкомсвязи.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Футбол
France Football: Блан отказался возглавить «Зенит»
Лоран Блан отказался возглавить российский клуб "Зенит". Об этом утверждает французское издание France Football.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Футболиста Неймара больше не обвиняют в изнасиловании
Обвинения в изнасиловании сняты с нападающего ФК «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает UOL Esporte.
Обновлено в 21:11
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела
Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
Обновлено в 14:22
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.
Обновлено в 14:58
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено в 19:03
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Космос
Фото дня: на ребре спиральной галактики
Правда, на представленной фотографии не видны ни рукава, ни «сердце» галактики.
Обновлено в 06:26
Космос
Россия разрабатывает программу защиты от астероидов
Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено в 20:22
Политика
Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы
Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Обновлено в 12:39
Технологии
Разработан национальный стандарт для «умных» приборов учета в ЖКХ
По словам экспертов, национальный стандарт OpenUNB будет востребован в сфере учета ресурсов ЖКХ посредством "умных" устройств.
Обновлено в 06:05
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:51
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено в 18:45