Спорт
В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛАИзвестия 08:31
Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрят после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
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Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия
В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТО
В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы
Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Здоровье
Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла
Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
Игры
[E3 2019] Battletoads – Боевые жабы возвращаются с геймплейным трейлером
На конференции Microsoft на E3 2019 был показан геймлейный трейлер легендарных боевых жаб – Battletoads.
Обновлено в 17:02
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением
Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.
Обновлено в 13:47
Автоспорт
В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо
Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено в 17:39
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Наука
Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет
Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08