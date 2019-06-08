Спорт

В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛАИзвестия 08:31

Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрят после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
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IAAF не стала восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики

RT на русском11:50

IAAF оставила в силе отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Чемпионат08:21

Журова объяснила, почему сложно назвать сроки восстановления ВФЛА в правах

РИА Новости11:02

Тренер Шубенкова верил, что ВФЛА ждет восстановление

Спорт-Экспресс09:21

Бесправная наша легкая атлетика осталась изгоем

Спорт день за днем13:23

В ИААФ объяснили причины продления дисквалификации ВФЛА

Газета.Ru08:15

Все дело в базе. Российским легкоатлетам вновь отказали в возвращении флага

ТАСС10:52
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

В Балтийском море стартовали учения НАТО

В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов публично извинился перед Татьяной Мусульбес

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы

Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Здоровье

Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла

Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Игры

[E3 2019] Battletoads – Боевые жабы возвращаются с геймплейным трейлером

На конференции Microsoft на E3 2019 был показан геймлейный трейлер легендарных боевых жаб – Battletoads.
Обновлено в 17:02
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением

Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.
Обновлено в 13:47
Автоспорт

В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено в 17:39
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье

Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
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