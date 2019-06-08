В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛАИзвестия 08:31

Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрят после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.

Спорт день за днем

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Игры Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Политика Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.

Армия и оружие В Балтийском море стартовали учения НАТО В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.

Происшествия На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Игры [E3 2019] Battletoads – Боевые жабы возвращаются с геймплейным трейлером На конференции Microsoft на E3 2019 был показан геймлейный трейлер легендарных боевых жаб – Battletoads.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Происшествия Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.

Автоспорт В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.

Здоровье Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Наука Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.

Игры Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.

Происшествия Москвичка захватила в плен «мужа на час» Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.