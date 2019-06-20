Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций СШАRT на русском вчера в 18:26
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
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Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США
Комсомольская правдавчера в 18:50
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Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
Обновлено в 00:47
Политика
Бойко рассказал о цели визита в Россию
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
Обновлено в 00:10
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Технологии
В Apple планируют перенести часть производства из Китая
Американская компания Apple планирует перенести из Китая 15-30 процентов производства в другие страны из-за нарастающих торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Татарстане двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Бугульме в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.
Обновлено в 02:11
Футбол
Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено вчера в 11:39
Хоккей
Робин Ленер выиграл «Билл Мастертон Трофи»
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, вероятно, пропустит предсезонный сбор команды.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35A
Власти японского города Мисава, где расположена крупная база ВВС страны, дали в четверг согласие на возобновление полетов размещенных там новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о начале романа с королем Малайзии
В ноябре минувшего года король Малайзии Мухаммад V Фарис женился на модели из России. После свадьбы ему пришлось отречься от престола.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Происшествия
На севере Италии дом обрушился из-за взрыва газа: под завалами люди
Из-за взрыва двухэтажный дом обрушился. Под завалами могут находиться три человека.
Обновлено в 02:13
Футбол
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки
Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.
Обновлено в 02:27
Космос
«Роскосмос» презентовал во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Аппарат на базе новой платформы «Сапсан» представил «Роскосмос» на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже в аэропорту Франции.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Росконтроль занес эскимо трех торговых марок в «черный список»
В эскимо «Вологодский пломбир» обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации. Все три марки попали в «черный список».
Обновлено вчера в 04:02