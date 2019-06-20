Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций СШАRT на русском 18:26

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Huawei: мы справимся с последствиями санкций США

Московский Комсомолец19:18

Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США

ТАСС15:00

Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США

Комсомольская правда18:50

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

RT на русском18:26

Основатель Huawei оценил последствия санкций США

Rambler News Service15:45

Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США

РЕН ТВ15:11

В Huawei оценили последствия санкций США

Газета.Ru19:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:17, Вашингтон
Политика

Посольство России в США: обвинения по делу Тищенко надуманы

Пресс-служба посольства России в США распространила заявление, в котором назвала дело в отношении российского разработчика компьютерных игр Олега Тищенко, осужденного по подозрению в контрабанде документации к американским самолетам F-16, надуманным.
Обновлено в 19:41
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено в 19:05
Интернет

Microsoft добавит в PowerPoint виртуального помощника

Microsoft добавит в PowerPoint виртуального помощника, который поможет отрепетировать презентацию и даст подсказки, как именно лучше подать материал публике, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:43
Гаджеты

Apple может вывести часть своего производства из Китая

Американская компания Apple может вывезти из территории КНР часть своего производства. Об этом сообщило в среду издание Nikkei, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:28
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Политика

Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ

Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.
Обновлено в 01:53
Теннис

Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Политика

Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»

Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Кино

Опрос выявил лучшего исполнителя роли Бэтмена

Не обошли вниманием и исполнителей роли Джокера.
Обновлено в 13:18
Кино

Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»

На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Транспорт

В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»

Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.
Обновлено в 09:33
Космос

«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Обновлено в 17:33
Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома

Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Футбол

Украинский защитник подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:02
Футбол

Колумбия вырвала победу в матче с Катаром

Сборная Колумбии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки обыграла команду Катара.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное