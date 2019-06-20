Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций СШАRT на русском 18:26

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
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Глава Huawei: мы справимся с последствиями санкций США

Московский Комсомолец19:18

Глава Huawei заявил, что банки США имели полное представление о деятельности компании

ТАСС18:05

Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США

Комсомольская правда18:50

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

RT на русском18:26

В Huawei оценили последствия санкций США

Газета.Ru19:16

Основатель Huawei оценил последствия санкций США

Rambler News Service15:45

Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США

РЕН ТВ15:11
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Здоровье

Эксперты назвали 10 признаков рака у мужчин

Эксперты из Великобритании представили вниманию 10 признаков рака у мужчин.
Обновлено в 05:49
Технологии

В России рекордно растет мобильный интернет-трафик

Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Политика

Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 21:49
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Политика

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика

США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Футбол

Гол Сапаты принес Колумбии победу над Катаром

Колумбия переиграла Катар в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (1:0). Единственный мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата.
Обновлено в 19:23
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Игры

Мировой релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится 21 июня

Компания Niantic, прославившаяся благодаря Pokémon Go, объявила, что Harry Potter: Wizards Unite выходит 21 июня, в эту пятницу.
Обновлено в 08:56
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Денис Глушаков ушел из «Спартака»

Обновлено в 10:41
Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Теннис

Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Обновлено в 17:03
Политика

Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой

Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Общество

«Росконтроль» назвал лучшее эскимо

Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал

В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы

Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Авто

Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев

Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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