Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций СШАRT на русском 18:26
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Здоровье
Эксперты назвали 10 признаков рака у мужчин
Эксперты из Великобритании представили вниманию 10 признаков рака у мужчин.
Обновлено в 05:49
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Политика
Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»
В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Футбол
Гол Сапаты принес Колумбии победу над Катаром
Колумбия переиграла Катар в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (1:0). Единственный мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата.
Обновлено в 19:23
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Игры
Мировой релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится 21 июня
Компания Niantic, прославившаяся благодаря Pokémon Go, объявила, что Harry Potter: Wizards Unite выходит 21 июня, в эту пятницу.
Обновлено в 08:56
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Денис Глушаков ушел из «Спартака»
Обновлено в 10:41
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Теннис
Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне
Обновлено в 17:03
Политика
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы
Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03