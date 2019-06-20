В Huawei заявили, что компания справится с последствиями санкций СШАREGNUM вчера в 19:56

Китайская компания Huawei справится с убытками в результате санкций США. Об этом заявил основатель технологической компании Жэнь Чжэнфэй в интервью телеканалу CNBC.

В Huawei заявили, что компания справится с последствиями санкций США

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