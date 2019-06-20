Экономика
В Huawei заявили, что компания справится с последствиями санкций СШАREGNUM вчера в 19:56
Китайская компания Huawei справится с убытками в результате санкций США. Об этом заявил основатель технологической компании Жэнь Чжэнфэй в интервью телеканалу CNBC.
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Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США
Комсомольская правдавчера в 18:50
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Обновлено в 04:34
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух
В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский подписал первый закон
Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена
География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Здоровье
В Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»
По данным организаторов, в прошлом месяце обследование прошли 529 человек, из которых 22% мужчины и 78% женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Экономика
«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области
Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин объяснил смысл атаки на Huawei
Смысл атаки на китайскую корпорацию Huawei связан со сдерживанием Китая со стороны США как глобального конкурента КНР.
Обновлено в 06:36
Политика
Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина
О чем россияне спрашивают президента Сегодня в нашей стране проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты
Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Футбол
«Реал» хочет купить Неймара за €130 млн
Мадридский "Реал" хочет купить форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Обновлено в 02:54
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приглашена на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:04