Экономика

В Huawei заявили, что компания справится с последствиями санкций СШАREGNUM вчера в 19:56

Китайская компания Huawei справится с убытками в результате санкций США. Об этом заявил основатель технологической компании Жэнь Чжэнфэй в интервью телеканалу CNBC.
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В Huawei оценили последствия санкций США

Газета.Ruвчера в 19:16

Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США

Комсомольская правдавчера в 18:50

Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США

РЕН ТВвчера в 15:11

Находящиеся в центре расследования по Huawei банки знали о ее деятельности

ПРАЙМвчера в 19:11

Глава Huawei заявил, что банки США имели полное представление о деятельности компании

ТАССвчера в 18:05

Основатель Huawei оценил последствия санкций США

Rambler News Serviceвчера в 15:45

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

RT на русскомвчера в 18:26
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Обновлено в 04:34
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух

В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика

Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»

Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

Обновлено вчера в 19:45
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
ЖКХ

После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ

Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский подписал первый закон

Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Общество

Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года

Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Общество

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Политика

Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена

География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Здоровье

В Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»

По данным организаторов, в прошлом месяце обследование прошли 529 человек, из которых 22% мужчины и 78% женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Экономика

«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области

Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика

Путин объяснил смысл атаки на Huawei

Смысл атаки на китайскую корпорацию Huawei связан со сдерживанием Китая со стороны США как глобального конкурента КНР.
Обновлено в 06:36
Политика

Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина

О чем россияне спрашивают президента Сегодня в нашей стране проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Политика

Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Футбол

«Реал» хочет купить Неймара за €130 млн

Мадридский "Реал" хочет купить форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Обновлено в 02:54
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приглашена на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:04
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