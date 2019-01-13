Экономика
В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
РИА Новости08:05
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с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.Москва 2413:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
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