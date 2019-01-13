Экономика
В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
РИА Новости08:05
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:25, Ашберн
Финансы
ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
Обновлено в 02:42
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика
Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины
По словам Дорошенко, Россия снова стала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.
Обновлено в 09:00
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей
Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.
Обновлено в 00:00
Экономика
Не так страшны дженерики, как малюют
Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.
Обновлено в 03:59
Экономика
Walt Disney раскрыла зарплату главы компании
The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера.
Обновлено вчера в 01:14
Энергетика
Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд
Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено в 05:05
Экономика
МВФ обвинили в выводе денег с Украины
Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Игры банкротов: почему закрываются детские магазины «Бегемот»
Почему у сети возникли проблемы Группа компаний "Гранд Тойз" была основана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти.
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
Китай снижает цели по росту экономики
В прошлом году цель была «около 6,5%». Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика
Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».
Обновлено вчера в 01:57
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено 11 января в 06:59
Экономика
Евросоюз составил ТОП стран с наименьшими затратами на науку
Лидером ТОП стала Румыния с объемом финансирования отрасли в размере 0,5% ВВП.
Обновлено в 04:12