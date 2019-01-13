Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
РИА Новости
08:05

В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
РИА Новости08:05
с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter
 "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.
Москва 2413:00

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Водителям и курьерам предрекли рост зарплат в 2019 году

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В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Финансы

ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
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Финансы

Каким станет курс рубля к началу февраля

Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
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Экономика

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Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
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Экономика

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Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.
Обновлено в 09:00
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Экономика

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Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.
Обновлено в 03:59
Энергетика

Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд

Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено в 05:05
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Walt Disney раскрыла зарплату главы компании

The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера.
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МВФ обвинили в выводе денег с Украины

Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика

Игры банкротов: почему закрываются детские магазины «Бегемот»

Почему у сети возникли проблемы Группа компаний "Гранд Тойз" была основана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти.
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Экономика

Китай снижает цели по росту экономики

В прошлом году цель была «около 6,5%». Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.
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Экономика

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Обновлено вчера в 01:57
Финансы

Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено 11 января в 06:59
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В ЕС выяснили, какая страна меньше всех тратит на развитие науки

Согласно официальной статистики, правительство Литвы потратило на научные исследования 372 миллиона евро, что составило 0,88 % от ВВП страны.
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