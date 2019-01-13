с чего всё началось

В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником.

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27% Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд.

Финансы Финансы Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России Переменчивая весна К марту национальная валюта может ослабнуть еще больше — примерно до 69 рублей за доллар из-за исчерпания запаса прочности к интервенциям, считает Денис Порывай.

Экономика Экономика В кабмине представили новую методику расчета производительности труда Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.

Финансы Финансы ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).

Экономика Экономика В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года.

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Экономика Экономика Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.

Экономика Экономика Россияне стали активнее продавать бизнес через Avito В минувшем году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее.

Экономика Экономика «Татфондбанк» оспорил сомнительные сделки почти на 2 млрд рублей Для формирования конкурсной массы были оспорены ряд сомнительных сделок на сумму почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт конкурсного управляющего.

Экономика Экономика Не так страшны дженерики, как малюют Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.