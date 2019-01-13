Экономика
В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
РИА Новостивчера в 08:05
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с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.Москва 24вчера в 13:00
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Эксперт HeadHunter: В 2019 году зарплаты вырастут у курьеров и продавцов-консультантов
Татар-информвчера в 23:54
Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году
Комсомольская правдавчера в 14:05
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Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы
В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27%
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
Переменчивая весна К марту национальная валюта может ослабнуть еще больше — примерно до 69 рублей за доллар из-за исчерпания запаса прочности к интервенциям, считает Денис Порывай.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
В кабмине представили новую методику расчета производительности труда
Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.
Обновлено вчера в 16:06
Финансы
ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
Обновлено вчера в 02:42
Экономика
В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат
Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Почта Банк начал открывать офисы в сетевых магазинах
В рамках совместного с «Пятерочкой» пилотного проекта Почта Банк планирует открыть мини-отделения более чем в 50 магазинах торговой сети по всей стране, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Россияне стали активнее продавать бизнес через Avito
В минувшем году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 00:01
Экономика
«Татфондбанк» оспорил сомнительные сделки почти на 2 млрд рублей
Для формирования конкурсной массы были оспорены ряд сомнительных сделок на сумму почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт конкурсного управляющего.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
Не так страшны дженерики, как малюют
Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.
Обновлено вчера в 03:59
Энергетика
Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд
Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено вчера в 05:05
Энергетика
Эксперты мировой нефтяной арены спрогнозировали дно на рынке нефти в 2019 году
Министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи в своем телевизионном интервью телеканалу Bloomberg заявил, что декабрьское соглашение о сокращении добычи нефти, которое заключили ОПЕК, Россия и их союзники, позволит стабилизировать среднюю цену на нефть в 2019 году не ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 18:37