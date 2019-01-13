с чего всё началось

В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Происшествия Происшествия В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

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Происшествия Происшествия Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования.

Общество Общество В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Происшествия Происшествия Путин отреагировал на взрыв газа в доме под Ростовом Президент России Владимир Путин отреагировал на происшествие в городе Шахты Ростовской области, где произошел взрыв газа в жилом доме.

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Происшествия Происшествия Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.

Политика Политика Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставки по ипотеке Сбербанк увеличил ставки по ипотеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

Космос Космос Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.

Происшествия Происшествия В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Происшествия Происшествия После взрыва газа в жилом доме в Шахтах возбудили уголовное дело

Кино Кино HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры престолов» Последний, восьмой сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля на телеканале HBO. Об этом говорится в тизере сериала, опубликованном на YouTube.

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Политика Политика Эксперт оценил реакцию ФРГ на слова посла США о «Северном потоке — 2» Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT реакцию немецких политиков на слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».

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Теннис Теннис Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open.

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