с чего всё началось

В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Экономика Экономика «Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации Сообщается, что на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду в Москве будет потрачено порядка 3,4 миллиарда рублей, а на строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на улице Петровка уйдет 2,85 миллиарда рублей.

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Финансы Финансы Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.

Финансы Финансы ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).

Происшествия Происшествия Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» подсчитали стоимость акций Бизнесмен обвиняется в хищении акций страховой компании, стоимость которых следствие в итоге оценило в 6,1 млрд руб.

Экономика Экономика Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.

Энергетика Энергетика Бензин утекает к нефтекомпаниям Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.

Экономика Экономика «Татфондбанк» оспорил сомнительные сделки почти на 2 млрд рублей Для формирования конкурсной массы были оспорены ряд сомнительных сделок на сумму почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт конкурсного управляющего.

Экономика Экономика Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.

Экономика Экономика Не так страшны дженерики, как малюют Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.

Экономика Экономика В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.

Экономика Экономика Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины По словам Дорошенко, Россия снова стала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.

Экономика Экономика Почему российский бизнес потерял интерес к Эстонии На фоне политической напряженности россияне прекращают инвестировать в Эстонию: турпоток упал, а продажа недвижимости практически встала.