с чего всё началось

В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

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Политика Политика Порошенко призвал РПЦ показать свой томос Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.

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Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии «Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.

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Армия и оружие Армия и оружие Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР

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Политика Политика В Белоруссии выступили против российских телеканалов «Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.

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Происшествия Происшествия Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли «Дакар» за наезд на зрителя Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицировали с ралли-рейда "Дакар" за то, что автомобиль не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей, сообщает Осетия-Ирыстон.

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Общество Общество Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.

Политика Политика На Украине составили рейтинг предателей Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.

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