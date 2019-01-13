Экономика
В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт. Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
РИА Новости08:05
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с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.Москва 2413:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Обновлено в 07:24
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено в 08:29
Общество
Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский
Российский актер и режиссер Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:05
Спорт
Петербурженка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону
Женская сборная России стала обладателем Кубка мира по биатлону. Последний этап гонки бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 07:50
Политика
В Германии отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток - 2»
Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство "Северного потока - 2". Об этом пишет Spiegel.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Тверской области трактор провалился под лед, есть жертвы
Обновлено в 11:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Спорт
Павел Ситников завоевал бронзу на ЧЕ по шорт-треку
Российский шорт-трекист Павел Ситников завоевал бронзу на чемпионате Европы. Он преодолел дистанцию в 500 м за 41,338 секунды.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли «Дакар» за наезд на зрителя
Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицировали с ралли-рейда "Дакар" за то, что автомобиль не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей, сообщает Осетия-Ирыстон.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»
Обновлено в 14:21
Происшествия
Из здания на Новом Арбате эвакуировали 400 человек из-за пожара
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Политика
На Украине составили рейтинг предателей
Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Футбол
Сульшер повторил рекордное достижение Басби в «Манчестер Юнайтед»
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0. «Манчестер Юнайтед» одержал пятую подряд в чемпионате Англии после того, как исполняющим обязанности главного тренера команды стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 13:43
Политика
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44