с чего всё началось

Сайт по поиску работы HeadHunter рассказал, кого из россиян ждет повышение заплаты в наступившем году.

Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 году

Происшествия Происшествия В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране

Происшествия Происшествия В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Происшествия Происшествия В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы

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Происшествия Происшествия Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Общество Общество Фото куриного яйца стало самым популярным в Instagram Снимок обычного куриного яйца, опубликованный в соцсети Instagram 4 января, набрал более 22 миллионов лайков, став самым популярным за всю историю сервиса.

Общество Общество В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета

Происшествия Происшествия Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.

Происшествия Происшествия В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки

Авто Авто Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13% Продажи легковых автомобилей в декабре 2018 года выросли на 5,6%. За последний месяц реализовано 175 тысяч машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставку по ипотеке Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.

Происшествия Происшествия Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.

Наука Наука Скончался физик Михаил Городецкий Научный директор Российского квантового центра, профессор МГУ Михаил Городецкий скоропостижно скончался в воскресенье в возрасте 52 лет, сообщила N+1 представитель РКЦ.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением» Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе.

Политика Политика Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.

Технологии Технологии РБК: аналог Linkedin появится в России Роструд запускает российский аналог LinkedIn По словам директора направления «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрея Сельского, нововведения позволят порталу «стать российской альтернативой зарубежным сетям B2B и B2C профессиональных контактов».

Политика Политика Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Происшествия В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.

Политика Политика Генпрокуратура настаивает на доработке норм о наказании за фейки Генеральная прокуратура выступила против законопроектов о наказании за фейки и оскорбление органов госвласти.

Происшествия Происшествия Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в ведомстве будут созданы новые подразделения.

Экономика Экономика ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя» Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».

Наука Наука Нобелевского лауреата обвинили в расизме и лишили почетных званий Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая вырос на 27% Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.

Общество Общество Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей Вообще не потратили деньги на новогодние праздники 2% опрошенных. Большинство (69%) россиян остались довольны новогодними праздниками.

Политика Политика МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2» МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.