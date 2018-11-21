Культура

В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского
РБК
10:22

Уточняется, что высланы создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин. Они приехали в Грузию на фестиваль «Свидание с Россией». Как уточняет «Рустави-2», причиной высылки стало посещение Абхазии, куда высланные прибыли через границу с Россией.
РБК10:22
с чего всё началось
По информации
 грузинского телеканала "Рустави 2", среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.
Интерфакс07:28

Подробнее о событии

Грачевского не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии

РИА Новости10:55

В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского

РБК10:22

Создателя «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию

Коммерсантъ10:12

Новый скандал с делегацией из РФ - в Грузию не впустили участников кинофестиваля

Sputnik Грузия08:32

Грачевский объяснил, почему власти Грузии не пустили его на кинофестиваль в Тбилиси

РЕН ТВ09:12

Создателя «Ералаша» Грачевского не пустили в Грузию

Интерфакс07:28

МВД Грузии подтвердило данные о возвращении членов делегации деятелей кино РФ в Москву

ТАСС07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Культура

Умер известный оперный певец Максим Михайлов, ему было 56 лет

Скончался известный оперный певец Максим Михайлов, в прошлом солист оперы Большого театра.
Обновлено в 13:37
Кино

«Цыпленок Цыпа» возглавил рейтинг худших мультфильмов Disney

Обновлено в 13:15
Кино

Стас Михайлов сыграет в фильме Тины Канделаки

Обновлено в 13:32
Культура

Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Обновлено в 13:50
Музыка

Глеб Самойлов рассказал о причинах распада «Агаты Кристи»

Один из лидеров и автор большинства композиций рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов впервые признался, почему распался культовый коллектив.
Обновлено в 12:19
Кино

В Петербурге откроют памятник персонажам фильма «Собачье сердце»

Обновлено в 13:43
Культура

В «Геликон-опере» открыли бюст Дмитрия Хворостовского

Обновлено в 13:44
Музыка

МВД не составляло протоколы на рэпера Хаски в Ростове-на-Дону

Полиция не составляла протоколов на рэп-исполнителя Хаски во время концерта в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области в среду.
Обновлено в 11:33
Культура

Apple опубликовала новогоднее видео в стиле мультфильмов Pixar

Новогоднее видео в стиле мультфильмов Pixar выпустила компания Apple. Ролик называется «Поделись своими подарками».
Обновлено в 12:24
Кино

Сериал-приквел «Великого Гэтсби» выйдет на YouTube Premium

Сервис YouTube Premium занимается производством сериала, сюжетная линия которого будет посвящена событиям, предшествующим роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби".
Обновлено в 11:03
Культура

Музыка на крыше «Рабочего и колхозницы» прозвучит в Москве в 2019 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в 2019 году будут возобновлены концерты с живой музыкой.
Обновлено в 13:24
Театры

В Петербурге представят спектакль о приключениях эрмитажных котов

Обновлено в 10:51
Кино

Документальный фильм о детях Николая II снимут в Петербурге

На киностудии "Лендок" снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II, сообщает пресс-служба студии.
Обновлено в 08:09
Культура

Выставку Михаила Шемякина сделают бесплатной по вторникам и пятницам

Обновлено в 13:33
Кино

Съемки очередного фильма Юрия Быкова пройдут в Рязанской области

Съемки фильма, по данным издания, пройдут в Рязанской области.
Обновлено в 10:58
ещё по теме
Борис Грачевский
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ералаш
Телепередача (0+)
«Мальчишки и девчонки... А также их родители... Веселые истории увидеть не хотите ли...» Детский юмористический киножурнал «Ералаш» состоит из историй, которые случаются с ребятами в школе и дома, во дворах и на улице.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное