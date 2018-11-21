Культура

Грачевский прокомментировал отказ во въезде в Грузию
RT на русском
11:37

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский прокомментировал сообщения о том, что его не пустили в Грузию на открытие кинофестиваля «Свидание с Россией». По словам Грачевского, отказ связан с недавним посещением Абхазии, передаёт Пятый канал.
RT на русском11:37
с чего всё началось
По информации
 грузинского телеканала "Рустави 2", среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.
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Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш».
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