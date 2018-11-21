Культура
Грачевский прокомментировал отказ во въезде в Грузию
Грачевский прокомментировал отказ во въезде в ГрузиюRT на русском11:37
Худрук «Ералаша» Борис Грачевский прокомментировал сообщения о том, что его не пустили в Грузию на открытие кинофестиваля «Свидание с Россией». По словам Грачевского, отказ связан с недавним посещением Абхазии, передаёт Пятый канал.
RT на русском11:37
с чего всё началось
По информации грузинского телеканала "Рустави 2", среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.Интерфакс07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Музыка
В Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски
Обновлено в 12:21
Культура
Умер оперный певец Большого театра Михайлов
Скончался оперный певец, народный артист Чувашской Республики Максим Михайлов.
Обновлено в 12:28
Кино
Стас Михайлов сыграет в фильме Тины Канделаки
Телеведущая Тина Канделаки станет сопродюсером комедии, главную роль в которой сыграет певец Стас Михайлов.
Обновлено в 11:58
Кино
«Цыпленок Цыпа» возглавил рейтинг худших мультфильмов Disney
Последнюю, 57, позицию занял мультфильм 2005 года выпуска: «Цыплёнок Цыпа», став самым худшим.
Обновлено в 11:40
Культура
Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи
Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени, сообщила в среду пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.
Обновлено в 12:27
Музыка
Глеб Самойлов рассказал о причинах распада «Агаты Кристи»
Один из лидеров и автор большинства композиций рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов впервые признался, почему распался культовый коллектив.
Обновлено в 12:19
Культура
Apple опубликовала новогоднее видео в стиле мультфильмов Pixar
Новогоднее видео в стиле мультфильмов Pixar выпустила компания Apple. Ролик называется «Поделись своими подарками».
Обновлено в 12:24
Кино
Сериал-приквел «Великого Гэтсби» выйдет на YouTube Premium
Сервис YouTube Premium занимается производством сериала, сюжетная линия которого будет посвящена событиям, предшествующим роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби".
Обновлено в 11:03
Кино
В Петербурге откроют памятник профессору Преображенскому и псу Шарику
Обновлено в 11:10
Театры
В Петербурге представят спектакль о приключениях эрмитажных котов
Детскую оперу о приключениях эрмитажных котов представят на сцене Эрмитажного театра Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:51
Культура
Музыка на крыше «Рабочего и колхозницы» прозвучит в Москве в 2019 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в 2019 году будут возобновлены концерты с живой музыкой.
Обновлено в 11:59
Культура
Памятник на могиле Дмитрия Хворостовского установят в 2019 году
Обновлено в 12:11
Кино
Документальный фильм о детях Николая II снимут в Петербурге
На киностудии "Лендок" снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II, сообщает пресс-служба студии.
Обновлено в 08:09
Культура
Юрий Дудь выпустил фильм в память об Олеге Табакове
Российский журналист и автор YouTube-канала "Вдудь" Юрий Дудь выпустил фильм про Олега Табакова и его учеников.
Обновлено в 11:29
Кино
На роль в приквеле «Клана Сопрано» претендует звезда фильма «Без лица»
Звезда фильма "Без лица" Алессандро Нивола сыграет Дики Молтисанти в полнометражном приквеле к сериалу "Клан Сопрано", сообщает Deadline.
Обновлено в 11:02