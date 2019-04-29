Политика
В Грузию не пустили российских байкеровКавказ Пост 12:44
В Грузию не пустили российских байкеров Колонна из 30 байкеров собиралась проследовать через Грузию транзитом. Сообщение о том, что в Грузию не пустили российских байкеров, 29 апреля подтвердили в МВД страны. Interfax уточняет, что россиян остановили на контрольном пункте пропуска «Казбеги».
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