Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в ТбилисиРБК вчера в 14:32
В Грузии задержали бывшего министра обороны страны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Он задержан по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал». Ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководство им или участие в нем.
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Бывшего министра обороны Грузии задержали по обвинению в массовых беспорядках
Эхо Москвывчера в 22:04
В Грузии задержан экс-министра обороны страны по делу о митинге в Тбилиси
Телеканал 360°вчера в 17:24
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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