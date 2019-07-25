Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в ТбилисиРБК 14:32
В Грузии задержали бывшего министра обороны страны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Он задержан по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал». Ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководство им или участие в нем.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Энергетика
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз
Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Обновлено в 06:48
Космос
«Они „молчали“ 30 лет»: Учёные вновь зафиксировали бинарные вспышки
Учёные сообщают, что в ходе долголетних исследований, бинарные излучения показали, что они могут проявляться на протяжении нескольких недель, после чего пропадать и не демонстрировать себя долгие годы.
Обновлено в 13:31
Политика
В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера
Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.
Обновлено в 12:33
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Политика
В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B
Как сообщает издание Мilitary.com, Хизер Уилсон рассказала, что беспилотный корабль X-37B может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться.
Обновлено в 04:16
Теннис
Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Следующим соперником Зверева станет серб Филип Крайинович. Призовой фонд турнира в Гамбурге превышает 1,7 млн евро.
Обновлено в 12:50
Кино
В трейлере российского «Чернобыля» нашли киноляп
Обновлено в 06:44
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Общество
На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 17:24
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.
Обновлено в 08:12
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомобили
Обновлено в 12:24
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено в 16:03
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports.
Обновлено в 11:54
Общество
Россиянам разрешили охотиться с луком
Сегодня Госдума разрешила жителям России использовать лук со стрелами для охоты.
Обновлено вчера в 10:19
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.
Обновлено в 14:23
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Ковалёв и Альварес могут встретиться 19 или 26 октября
Что касается Альвареса, то если переговоры с Ковалёвым провалятся, то он встретится 19 или 26 октября с официальным претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко.
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Xiaomi показала новый бюджетный ноутбук RedmiBook 14
Компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новый бюджетный ноутбук марки RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Обновлено в 01:00
Политика
Дана Борисова объяснила запрет на въезд на Украину
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Авто
Флагманский электромобиль Mercedes EQS замечен на тестах
Скорее всего, новый Mercedes EQS будет лифтбеком — еще более стремительным, чем нынешние седан Mercedes CLS и пятидверный AMG GT.
Обновлено в 11:33