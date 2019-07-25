В Грузии задержали бывшего министра обороны страны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Он задержан по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал». Ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководство им или участие в нем.

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

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