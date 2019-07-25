Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в ТбилисиРБК 14:32

В Грузии задержали бывшего министра обороны страны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Он задержан по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал». Ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководство им или участие в нем.
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В Грузии задержан экс-министра обороны страны по делу о митинге в Тбилиси

Телеканал 360°17:24

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

РБК14:32

Соратники Окруашвили назвали его политзаключенным

Sputnik Грузия14:48

Окруашвили задержан по делу о штурме парламента Грузии

Кавказский узел13:52

Экс-министр обороны Грузии задержан по обвинению в попытке госпереворота

Интерфакс12:47

Еще четыре человека задержаны по делу о митингах в Грузии

ТАСС13:15

Задержан бывший министр обороны Грузии

News.ru13:03
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