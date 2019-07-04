с чего всё началось

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа. Об этом в четверг заявил представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе на брифинге.

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

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