Политика
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в ТбилисиТАСС 07:52
Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа. Об этом в четверг заявил представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе на брифинге.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«На основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кока Кацитадзе на брифинге, его заявление опубликовали на сайте Генпрокуратуры Грузии.Daily Storm09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Авто
Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС
Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой.
Обновлено в 14:51
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 04:11
Политика
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Космос
К Земле мчится огромный астероид
Обновлено в 14:52
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде
Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением
Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Здоровье
В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения
Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
Обновлено 02 июля в 23:41
Шоу-бизнес
Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева
Обновлено в 09:30
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Футбол
ЦСКА готовит предложение по форварду «Марселя» Н’Жие
Московский ЦСКА заинтересовался нападающим французского «Марселя» Клинтоном Н’Жие.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол
Станислав Черчесов: «Ари – не русский, Ари – россиянин»
Победителем турнира стал "Краснодар", обыгравший "Спартак" в решающем матче (2:1). Нападающий Ари забил победный гол "быков".
Обновлено в 14:34
Наука
Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях
Учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (США) на протяжении 10 дней выращивали в лаборатории эмбрион человека из стволовых клеток для наблюдения за первыми днями развития, сообщает Хайтек, ссылаясь на зарубежный сайт ScienceAlert.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты
Apple избавится от главного недостатка клавиатуры MacBook
Apple наконец прислушалась к воззваниям пользователей и решила отказаться от клавиатуры Butterfly на механизме «бабочка».
Обновлено в 08:10
Футбол
Темников покидает московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил на своем официальном сайте о расторжения контракта по соглашению сторон с полузащитником Иваном Темниковым.
Обновлено в 11:08