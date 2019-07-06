Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.

с чего всё началось

Грузия не собирается отказываться от торговых отношений с Россией. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава. При этом глава Минсельхоза Леван Давиташвили выразил надежду на то, что Москва не станет вводить эмбарго на грузинскую продукцию, в частности винную.

В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

Экономика Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".

Происшествия Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.

Происшествия При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Происшествия Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.

Политика Киев получил первую партию нефти из США В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Общество Прыжок Майкла Джордана: прыгающий кот стал героем соцсетей Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Музыка В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

Технологии Анонс Windows 1.0 от Microsoft оказался рекламой «Очень странных дел» Около недели назад компания Microsoft на своем сайте разместила промо-ролик, на котором продемонстрировала "абсолютно новую" операционную систему Windows 1.0.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Здоровье 7 полезных свойств поцелуев 6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Поговорим о том, какую пользу они приносят здоровью.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Общество Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.

Политика В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Зеленский озадачил украинцев странными гримасами Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.

Космос Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.

Происшествия Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей Судно Alex, на борту которого находится 41 мигрант, вошло в порт итальянского острова Лампедуза.

Футбол Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.