Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с РоссиейRT на русском 16:44
Грузия не собирается отказываться от торговых отношений с Россией. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава. При этом глава Минсельхоза Леван Давиташвили выразил надежду на то, что Москва не станет вводить эмбарго на грузинскую продукцию, в частности винную.
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с чего всё началось
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.РИА Новости09:32
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