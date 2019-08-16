Общество
В Грузии владельцы отелей протестуют из-за срыва туристического сезонаРЕН ТВ вчера в 09:00
В Грузии владельцы отелей провели акцию протеста в городе Кобулети из-за срыва туристического сезона. Как сообщает РИА "Новости", митингующие потребовали у властей оказать им поддержку. Собственники утверждают, что их бизнес оказался на грани провала.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за отсутствия российских туристов
Взгляд.рувчера в 06:34
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
Обновлено в 05:40
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.
Обновлено в 03:03
Политика
Глава МИД Польши назвал способ для «сдерживания России»
Размещение американских войск в Польше сыграет наиболее важную роль в "сдерживании России", заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Здоровье
«Фризиум» для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации
Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что Минздрав должен разработать инструкции для участковых врачей, чтобы те полноценно информировали родителей детей, которые нуждаются в редких препаратах.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 посетит матч «Урала» в РПЛ
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации второго пилота аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Общество
СМИ сообщили о планах отдать земли горных курортов в Сочи заповеднику
Минприроды занимается подготовкой обновленной версии положения «О Сочинском национальном парке», которое сможет перевести в заповедные часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор» структурам для развития спорта и туризма.
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленский решил выдавать украинские паспорта россиянам
По словам эксперта, принципиальное отличие решения Зеленского и указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Донбасса в российское гражданство заключается в том, что Россия не требует отказа от украинского гражданства, чего нельзя сказать об Украине.
Обновлено 14 августа в 01:00
Футбол
Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома
Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
Обновлено в 05:50
Происшествия
СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321
Следственный комитет России в субботу опроверг появившуюся в СМИ информацию о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье.
Обновлено в 07:47
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин
В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.
Обновлено в 07:12
Общество
Хабаровчане назвали уровень справедливой зарплаты
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07