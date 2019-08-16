В Грузии владельцы отелей провели акцию протеста в городе Кобулети из-за срыва туристического сезона. Как сообщает РИА "Новости", митингующие потребовали у властей оказать им поддержку. Собственники утверждают, что их бизнес оказался на грани провала.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.

Политика Глава МИД Польши назвал способ для «сдерживания России» Размещение американских войск в Польше сыграет наиболее важную роль в "сдерживании России", заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.

Здоровье «Фризиум» для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что Минздрав должен разработать инструкции для участковых врачей, чтобы те полноценно информировали родителей детей, которые нуждаются в редких препаратах.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

Армия и оружие В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Происшествия Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.

Здоровье Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Общество СМИ сообщили о планах отдать земли горных курортов в Сочи заповеднику Минприроды занимается подготовкой обновленной версии положения «О Сочинском национальном парке», которое сможет перевести в заповедные часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор» структурам для развития спорта и туризма.

Политика Зеленский решил выдавать украинские паспорта россиянам По словам эксперта, принципиальное отличие решения Зеленского и указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Донбасса в российское гражданство заключается в том, что Россия не требует отказа от украинского гражданства, чего нельзя сказать об Украине.

Футбол Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.

Происшествия СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321 Следственный комитет России в субботу опроверг появившуюся в СМИ информацию о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье.

Футбол Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит» В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.

Здоровье Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.

Происшествия Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.