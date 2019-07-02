Политика

В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из РоссииЭкономика сегодня 02:44

В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
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с чего всё началось

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
ТАСС02:28

Подробнее о событии

Названа новая сумма потерь экономики Грузии

Газета.Ru06:48

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

РБК04:40

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

ТАСС02:28

Бюджет Грузии «похудеет» на 710 млн долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией. Потери хотят восполнить туристами из Европы и США

Фонтанка.Ру03:20

Грузия потеряет $710 млн из-за оттока российских туристов

News.ru02:55

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Коммерсантъ03:29

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

Владивосток-Новости29 июня в 22:36
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Авто

Автостат опубликовал десятку самых дорогих машин на российском рынке

Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Ушел из жизни отец Николая Баскова

Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Наука

Ученые нашли способ избежать подростковой депрессии

Умение подростка описывать негативные эмоции влияет на способность справляться со стрессом.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех «Уралмаша»

На "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге начался пожар, рабочие эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора региона.
Обновлено в 04:53
Политика

Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского

Обновлено в 07:05
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

Обновлено в 04:13
Политика

Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте

Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Лазарев показал подросшего сына

Российский певец Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

Обновлено в 06:59
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Политика

Нино Катамадзе больше не отказывается от выступлений в России

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию, в которой сообщала, что отказывается выступать в России в связи с напряженными отношениями страны с Грузией.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

В деле Голунова не нашли подозреваемых

Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Здоровье

Онищенко высказался о деле калининградских врачей, которых обвинили в убийстве малыша

Первый зампред думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал уголовное дело в отношении калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады

Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

На Западе заявлено, что ракета «Булава» недостаточно точна и надежна

Обновлено в 05:37
Экономика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина

Обновлено в 07:55
Здоровье

Москвичи смогут проверить здоровье и составить с диетологом план питания на форуме «Мой район»

Пройти быструю диагностику и составить план питания с диетологом можно будет в рамках первого городского открытого форума «Мой район», который пройдет 4–6 июля в Гостином дворе.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
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