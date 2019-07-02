Политика

В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из РоссииЭкономика сегодня 02:44

В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
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с чего всё началось

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
ТАСС02:28

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В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

РИА Новости09:44

Названа новая сумма потерь экономики Грузии

Газета.Ru06:48

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

Владивосток-Новости29 июня в 22:36

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Коммерсантъ03:29

Бюджет Грузии «похудеет» на 710 млн долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией. Потери хотят восполнить туристами из Европы и США

Фонтанка.Ру03:20

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

ТАСС02:28

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

РБК04:40
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Политика

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Андрей Бочаров обсудил развитие здравоохранения до 2024 года

Создание основ единой современной системы здравоохранения до 2024 года стало темой итогового совещания Андрея Бочарова на базе волгоградского медуниверситета, участие в котором приняли порядка 500 представителей здравоохранения: главврачи медорганизаций области, главные внештатные специалисты по направлениям, представители научного сообщества и студенты.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

В России могут вырасти цены на мясо

Если на импортёров всё-таки ляжет дополнительная финансовая нагрузка, то стоимость свинины, говядины и птицы для россиян вырастет как минимум на 10 %.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Дана Борисова в Сочи поселилась в апартаментах Юрия Шатунова

Обновлено в 08:32
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53

В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Жительницу Башкирии нашли мертвой в отеле в Греции

Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Влад Топалов потерял костюм за два дня до свадьбы с Региной Тодоренко

Влад Топалов потерял свадебный костюм за два дня до бракосочетания с Региной Тодоренко.
Обновлено в 01:09
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Обновлено в 04:46
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18

Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

Обновлено в 09:56
Гаджеты

NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super

NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Общество

Дождь, гроза и ветер ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Боливии заявили о вспышке нового смертельного вируса

В Боливии зафиксировали вспышку неизвестного вируса, сообщила министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.
Обновлено в 10:48
Политика

Путин поручил изучить вопрос упрощенной выдачи гражданства украинцам

Владимир Путин поручил МВД проанализировать возможность упрощенной выдачи гражданства жителям Украины. Информация появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 09:59
Футбол

Бывший игрок сборной Бразилии: «Неймар не доиграет до 30 лет»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Бразилии Зе Роберто раскритиковал поведение форварда национальной команды и французского «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 08:56
Общество

Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье

Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
Обновлено в 11:11
Наука

Учёные нашли возбудителей туберкулёза в клетках

Обновлено в 06:18
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Интернет

Microsoft «представила» полностью новую Windows 1.0. Но пока неясно, что это такое

Вчера на своей страничке в Twitter компания опубликовала интригующую запись, являющуюся «анонсом» полностью новой операционной системы Windows 1.0.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Россиянин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии

Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.
Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
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