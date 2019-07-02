Политика
В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из РоссииЭкономика сегодня 02:44
В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.ТАСС02:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
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Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.
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