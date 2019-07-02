Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

с чего всё началось

В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).

В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из России

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