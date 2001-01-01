Экономика
В Грузии создали комитет международной торговлиREGNUM вчера в 07:54
Члены комитета займутся разработкой рекомендаций по улучшению системы регулирования международной торговли. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года внешний товарооборот Грузии составил $5,968 млрд, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Происшествия
Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
Обновлено в 00:59
Происшествия
Авиакомпания рассказала о пилотах севшего в поле кукурузы лайнера
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала об опыте экипажа самолета Airbus A321, который совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 04:08
Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 23:38
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено вчера в 09:04
Единоборства
Диас победил Петтиса на UFC 241
Завершился один из главных боёв турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором встречались звёздные представители полусреднего веса Нэйт Диас и Энтони Петтис.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Политика
Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
Глава группы дружбы парламентов России и Сирии Дмитрий Саблин прибыл с визитом в арабскую республику, где у него запланированы встречи с президентом Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, сообщила пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", в которой Саблин является заместителем председателя.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено вчера в 01:33
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»
Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры с места ДТП с автобусом в Перми.
Обновлено вчера в 13:15
Путешествия
Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре
В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича
Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб
Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
Женщина родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца
Обновлено вчера в 12:28
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу
Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.
Обновлено вчера в 05:15
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения
Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Российский фильм получил приз на международном кинофестивале в Локарно
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче второго тура чемпионата Англии.
Обновлено в 01:09
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08