Экономика

В Грузии создали комитет международной торговлиREGNUM вчера в 07:54

Члены комитета займутся разработкой рекомендаций по улучшению системы регулирования международной торговли. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года внешний товарооборот Грузии составил $5,968 млрд, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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В Грузии создали комитет международной торговли

REGNUMвчера в 07:54
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Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

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Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»

Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
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Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми

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Происшествия

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

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Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео

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Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу

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В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
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Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
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Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
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