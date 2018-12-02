Политика

В Грузии семь граждан Украины задержали за незаконный оборот оружия
РИА Новости
06:17

"В Тбилиси на улице Лихаури задержаны семеро граждан Украины по 3 и 6 статье 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение и хранение группой огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывных устройств", — заявили в ведомстве. В министерстве не уточнили информацию о Чхетия.
РИА Новости06:17

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Задержанные в Тбилиси украинцы были вооружены

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У задержанных в Тбилиси украинцев изъяли пистолеты и самодельный автомат

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В Грузии задержали семерых граждан Украины

RT на русском06:57

В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия

РБК06:34

В Грузии семь граждан Украины задержали за незаконный оборот оружия

РИА Новости06:17

Спецоперация в Тбилиси – задержаны граждане Украины

Sputnik Грузия05:02

СМИ: в Тбилиси полиция задержала семь граждан Украины

ТАСС04:43
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента

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Лавров: Путин «на пальцах» объяснил Макрону и Меркель провокацию Киева

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Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым.
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Президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали "желтые жилеты" во время протестной акции в Париже, передает Reuters.
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Лейбористы рассказали о последствиях поражения плана Мэй по Brexit

Член парламента Великобритании от Лейбористской партии, теневой министр по Brexit Кейр Стармер заявил, что партия попытается выразить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй, если парламент не поддержит соглашение с ЕС о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Журналист Первого канала прокомментировал панику в минобороны Британии

Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:47
Политика

В Польше открылась конференция ООН по изменению климата

Конференция ООН по изменению климата (СОР24) открылась в Катовице на юге Польши, передает корреспондент РИА Новости.
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Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

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Политика

В Берлине участников Исламской конференции угощали свининой

Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили участникам кровяную колбасу из свинины.
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Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20

Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
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Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 10:07
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