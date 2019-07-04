Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежомРоссийская газета 11:36

В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Читать в источнике
с чего всё началось
«На основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кока Кацитадзе на брифинге, его заявление опубликовали
 на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Daily Storm09:02

Подробнее о событии

Замминистра рассказала, кто участвовал в разгоне акции в Тбилиси

Sputnik Грузия11:21

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Коммерсантъ08:42

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота

Интерфакс07:52

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота

РБК08:08

В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом

Газета.Ru08:06

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

РИА Новости08:15

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

ТАСС07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество

Матвиенко заявила, что интернет наполнен «ядом античеловечности»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что интернет наполнен «ядом античеловечности» и представляет главную опасность для детей.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Тюмени задержали стрелявших в ТРЦ «Кристалл»

Обновлено в 01:15
Политика

Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Зеленский начал терять поддержку избирателей

Согласно опросу «Рейтинга» в начале июня этого года за «Слугу народа» готовы были проголосовать 48,2%, — таким образом от партии отвернулось около 12% ее сторонников.
Обновлено в 11:33
Теннис

Федерер вышел в третий круг Уимблдона

Обновлено в 11:59
Экономика

Банк «Открытие» изменил рекламный слоган

Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "Государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии.
Обновлено в 09:14
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Футбол

Роббен объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Баварии», «Реала» и «Челси» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 11:29
Экономика

Бизнес ФРГ на треть нарастил инвестиции в экономику России в 2019 году

Немецкие компании направили 1,76 млрд евро чистых прямых инвестиций в экономику России за I квартал 2019 года.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Политика

Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100

Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 05:21
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по поводу дела сестер Хачатурян

Обновлено в 11:29
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана

По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Энергетика

Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Игры

На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей

Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.
Обновлено в 06:25
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Серена Уильямс станет крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка. Еще одной крестной Арчи станет лучшая подруга звездной мамы, стилист Джессика Малруни.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное