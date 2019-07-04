с чего всё началось

В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Общество Матвиенко заявила, что интернет наполнен «ядом античеловечности» Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что интернет наполнен «ядом античеловечности» и представляет главную опасность для детей.

Политика Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Политика Зеленский начал терять поддержку избирателей Согласно опросу «Рейтинга» в начале июня этого года за «Слугу народа» готовы были проголосовать 48,2%, — таким образом от партии отвернулось около 12% ее сторонников.

Экономика Банк «Открытие» изменил рекламный слоган Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "Государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Авто Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Футбол Роббен объявил о завершении карьеры Экс-полузащитник «Баварии», «Реала» и «Челси» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.

Экономика Бизнес ФРГ на треть нарастил инвестиции в экономику России в 2019 году Немецкие компании направили 1,76 млрд евро чистых прямых инвестиций в экономику России за I квартал 2019 года.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Политика Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100 Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.

Происшествия В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

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Игры На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Шоу-бизнес Серена Уильямс станет крестной сына Меган Маркл и принца Гарри Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка. Еще одной крестной Арчи станет лучшая подруга звездной мамы, стилист Джессика Малруни.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.