Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежомРоссийская газета 11:36
В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
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с чего всё началось
«На основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кока Кацитадзе на брифинге, его заявление опубликовали на сайте Генпрокуратуры Грузии.Daily Storm09:02
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