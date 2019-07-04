с чего всё началось

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Культура Журналисты нашли предполагаемую видеозапись с Бэнкси Английский телеканал ITV London нашел старое интервью с человеком, который, как они подозревают, является известным анонимным уличным художником Бэнкси.

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