с чего всё началось

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

Политика В партии Зеленского назвали первые шаги к завершению войны в Донбассе В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что для прекращения войны в Донбассе необходимо сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Авто Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Общество Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Происшествия Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи к северу от Сицилии.

Происшествия Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.

Происшествия В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салюта По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.

Кино Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли 19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Политика Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.

Политика Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

Шоу-бизнес Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова: У меня были передозировки Алеся Кафельникова - дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова - в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор" рассказала о своей наркозависимости.

Гаджеты Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.

Политика Рабочие «Горьковского автозавода» митингуют у посольства США в Москве У здания посольства США в Москве рабочие «Горьковского автомобильного завода» проводят митинг против американских санкций.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Общество Ученый назвал возможную причину массовой гибели пчел в Удмуртии Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Происшествия В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Экономика X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо» Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».