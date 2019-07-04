Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежомКоммерсантъ 08:42
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
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с чего всё началось
«На основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кока Кацитадзе на брифинге, его заявление опубликовали на сайте Генпрокуратуры Грузии.Daily Storm09:02
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