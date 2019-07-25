Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с РоссиейLenta.ru 12:55
По данным ТАСС, на акции в Батуми собрались несколько десятков тысяч человек, однако из-за жаркой погоды митинг продлился около получаса. Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
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Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаLenta.ru 12:55
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В Грузии пройдет митинг с требованием восстановить отношения с Россией
Российская газета25 июля в 14:51
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
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Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Общество
Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил
Обновлено в 13:49
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
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Обновлено в 14:05
Происшествия
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Мужская сборная России по пляжному регби обыграла национальную команду Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 06:40
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
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Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Энергетика
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Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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Экономика
В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей
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Происшествия
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ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
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Космос
В Сети назвали новую дату очередного «конца света»
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Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
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Космос
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Японская коммерческая космическая ракета "МОМО-4" упала в море через несколько минут после запуска.
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Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29