Политика

В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с РоссиейРИА Новости 12:16

Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
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Ирма Инашвили
Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаLenta.ru 12:55

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