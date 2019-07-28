Политика
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с РоссиейРИА Новости 12:16
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
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Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаLenta.ru 12:55
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