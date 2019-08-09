Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»RT на русском 06:32
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии. Его обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
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В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском
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Роспотребнадзор отчитался о проверках после взрыва под Северодвинском
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Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной
В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.
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Стентирование сонной артерии проводится в 200 из 360 центров страны.
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В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
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Общество
Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
Обновлено в 10:02
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СК возбудил дело против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.
Обновлено в 08:26
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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана
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ФОМ: выросло число россиян, зарабатывающих больше 30 тысяч рублей
Респондентов, которые получают 8 000 рублей и менее оказалось всего 2 % от общего числа опрошенных, 14 000 – 20 000 рублей получают 13 % ответивших на вопрос, 12 % от общего числа ежемесячно пополняют свой бюджет на более 30 тысяч рублей.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Общество
Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России
Электронная подпись позволяет нам обращаться в госорганы онлайн, дистанционно подписывать любые документы и вести электронный документооборот.
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Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено вчера в 07:47
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В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Екатеринбурге во время ремонта лифт упал в шахту и придавил рабочего
Во время ремонта лифта, кабина сорвалась вниз и упала в шахту.
Обновлено в 10:07
Спорт
Морозов одержал вторую победу на этапе Кубка мира в Китае
Обновлено в 10:01
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Культура
На «Казань Арене» установили сцену для церемонии открытия WorldSkills
На футбольном стадионе «Казань Арена» установили сцену, на которой пройдет церемония открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Обновлено в 08:13
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40