Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и ЕреванаРБК вчера в 23:45
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
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Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили представил минэкономики и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.РИА Новостивчера в 20:20
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Отельеры Грузии предложили доставлять российских туристов шаттлами из Баку и Еревана
Коммерсантъвчера в 22:24
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