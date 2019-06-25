В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и ЕреванаРБК 00:00

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили представил минэкономики и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

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Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

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