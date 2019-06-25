Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и ЕреванаРБК 00:00
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».
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с чего всё началось
«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — пояснил он.RT на русском00:18
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Отельеры Грузии предложили доставлять российских туристов шаттлами из Баку и Еревана
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